Limburgse Wandelchallenge: een oud stukje Limburg in Heusden-Zolder

Doe De Limburgse Wandelchallenge, en wandel de héle provincie door. In elke gemeente tipt de burgemeester zijn of haar favoriete route. Mario Borremans (Goed), burgemeester van Heusden-Zolder, gaat al eens wandelen in domein Bovy.

Meedoen aan De Limburgse Wandelchallenge? Lees hier alles over de uitdaging, mooie prijzen en alles wat je moet doen om deel te nemen.

Niet alleen op Bovy zelf is het leuk om te vertoeven, ook daarrond is het fantastisch. “Tijdens deze wandeling van ongeveer vijf kilometer kom je zoveel tegen. Zo zie je er bijvoorbeeld de kluis van

Burgemeester Mario Borremans. — © BELGAONTHESPOT

Bolderberg uit 1673”, aldus de burgemeester. “Ook moet je iets verder een berg opklimmen waarna je een prachtig zicht krijgt op het kasteel van Terlaemen met daarvoor de vijvers.”

De blauwe route vertrekt op Domein Bovy en gaat al snel stevig omhoog: we beklimmen de zestig meter hoge Bolderberg. Vanop de top kijk je uit over de vijvers en het kasteel van Terlaemen. Dit kasteel ligt in een 142 hectaren groot gebied, waarvan één derde bestaat uit vijvers. Het grootste gedeelte bestaat uit heidevelden, loof- en naaldbossen.

Adellijk bos

We dalen de berg weer af en komen voorbij de Kluis van Onze Lieve Vrouw van Loretto uit 1673.

© Kevin Mathijs

Zelfs vandaag nog woont er een kluizenaar, ook al is het momenteel een kluizenaarskoppel. Je kan hier zelf je steentje bijdragen aan de vredesgedachte door een steen mee te brengen naar het pelgrimskruis. De kapel is iedere dag toegankelijk.

We wandelen verder richting het bos van Vogelsanck. Het kasteeldomein Vogelsanck is één van de oudste adellijke lenen van ons land. In zijn duizendjarige geschiedenis is het landgoed slechts één keer verkocht. Graaf Jan-Willem de Souza y Pacheco verkocht het kasteel en de rechten op 25 juni 1741 aan baron Gilles de Villenfagne. Tot op de dag van vandaag wordt het kasteel bewoond door baron de Villenfagne de Vogelsanck. Het kasteel zelf zien we niet op de blauwe wandeling.

Plezier verzekerd

Ondertussen wandelen we langs een natter gedeelte van de heide, aan de oevers van de vijvers

De vijvers van Terlaemen — © ©Robin Reynders

van Terlaemen. Even opletten bij de oversteek van de Terlaemenlaan. We wandelen richting Circuit Zolder, om dan af te buigen naar een tweede heuvel: de Galgenberg van 60 meter hoog die je via de steile trappen beklimt. Aan de overzijde van de berg zien we Domein Bovy alweer liggen.

Domein Bovy behoorde van de 12de tot en met de 18de eeuw toe aan de abdij van Averbode. In de 19de eeuw kwam het domein in handen van Jozef Bovy, voormalig gouverneur van Limburg, die aan het domein zijn naam schonk. Het is een groot park met vijvers, bossen en weides. Op Domein Bovy valt heel wat te beleven voor jong en oud. De kinderen zullen er zich zeker amuseren met de boerderijdieren, de speeltuin of op verkenningstocht met Martin de IJsvogel.

Spelen op Domein Bovy. — © Nele Reumers

Praktisch

Wandeling: Bolderberg

Startplaats? Galgeneinde 22 in Heusden-Zolder

Lengte? 5,1 km, 6.900 stappen in 1u 15min

Signalisatie? Volg de blauwe ruit

Meer info over deze en vele andere Limburgse wandelingen: www.wandeleninlimburg.be

Download hier de GPX-versie.

De blauwe route in Heusden-Zolder — © www.wandeleninlimburg.be

Veel wandelplezier!

In samenwerking met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Kempen en Maasland, Lage Kempen en de Provincie Limburg.