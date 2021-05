Politie zoekt getuigen in kader van onderzoek moord op 43-jarige vrouw vlakbij Luik

De politie is op zoek naar twee verdachte personen in het kader van een onderzoek naar de moord op Vinciane Mathues (43) op 23 april.

Op vrijdag 23 april rond 16.40 uur werd het levenloze lichaam van Vinciane Mathues (43) aangetroffen in haar woning in de rue du Château de Micheroux in Soumagne. Diezelfde dag tussen 07.30 uur en 09.00 uur werden twee personen gefilmd in de buurt van de woning van het slachtoffer. De eerste persoon is slank gebouwd. Hij droeg hij een zwarte vest met kap, een blauwe broek met een witte lijn op de zijkanten en bordeaux baskets met witte rand en rode zolen. Hij was in het bezit van een grijze rugzak.

De tweede persoon is atletisch gebouwd en groter dan de eerste. Hij droeg een lichtgrijze vest, een zwarte broek en bruine schoenen. Hij had een zwarte rugzak bij zich.

De onderzoekers vragen dat de personen zich aanmelden bij de politie of informatie van wie hen herkent. Er wordt ook gevraagd aan iedereen die iets verdachts zou hebben opgemerkt in de buurt van de woning van het slachtoffer om zich te melden.

Als u zich herkent of als u deze personen herkent of als u meer informatie heeft aangaande dit feit, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30 30 0. U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.