Tweede prik met AstraZeneca wellicht al na 8 weken in plaats van 12

De verschillende ministers van Volksgezondheid buigen zich vanochtend over een advies van de taskforce vaccinatie hieromtrent. “Volgens de bijsluiter mag de tweede dosis gegeven worden tussen week 8 en 12. Op basis van de eerste wetenschappelijke gegevens adviseerden we twaalf weken, maar intussen is duidelijk geworden dat de tweede dosis al na acht weken een goed immuunantwoord geeft”, zegt vaccinoloog Pierre Van Damme (U Antwerpen) en lid van de taskforce.

Brussel besloot vorige week al om de wachttijd in te korten naar acht weken. Vandaag volgt wellicht de rest van het land. Dat is goed nieuws voor wie zo snel mogelijk volledig gevaccineerd wil zijn. Bij de andere vaccins is de optimale wachttijd vijf (Pfizer) en vier weken (Moderna). Voor het vaccin van Johnson & Johnson volstaat één prik.

(agg)