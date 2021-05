Langstzittende gedetineerde in Nederland na 30 jaar vrij, bij ons negen mensen al langer in cel

In Nederland is de Chinese Loi Wah C. (62) na een gevangenisstraf van dertig jaar weer op vrije voeten. Hij was daarmee de langstzittende gedetineerde bij onze noorderburen. Een opvallend verschil met het kleinere België, waar er maar liefst negen mensen al dertig jaar of langer in de gevangenis zitten. De beruchte seriemoordenaar Staf Van Eyken (70) - beter bekend als ‘de vampier van Muizen’ - spant de kroon, hij zit al 49 jaar in de cel. Maar ook Freddy Horion (73) zit met zijn meer dan 40 jaar lange opsluiting ver boven het Nederlandse record.