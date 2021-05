Keert Andreas Pereira (25) terug naar België? Hij wordt momenteel door Manchester United uitgeleend aan Lazio in de Serie A, maar bij Lazio beperkt zijn aandeel zich tot korte invalbeurten. “Het allerbelangrijkste is speelminuten verzamelen”, vertelt de 25-jarige Lommelaar aan Eleven. Daarom sluit hij een transfer naar Anderlecht of Club Brugge naar eigen zeggen niet uit.