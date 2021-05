Pelt

In Noord-Limburgse gemeenten Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt mag vanaf maandag 17 mei in principe terug gestart worden met voltijds contactonderwijs in de 2de en 3de graad. De voorbije week was dit nog uitgesteld door te slechte coronacijfers.