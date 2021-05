Oppenheimer blaaskapel hervat repetities.

Na zeven maanden van gedwongen inactiviteit door de coronamaatregelen is er sinds deze week eindelijk groen licht gegeven om de repetities van muziekverenigingen te hervatten. Daar zijn ook de Oppenheimers heel erg blij mee.

De laatste repetitie en samenkomst van blaaskapel De Oppenheimers dateert van 29 september vorig jaar. Na een veel te lange periode van online samenkomsten werd het een blij weerzien voor de muzikanten. Voorlopig moeten de repetities nog in buitenlucht plaats vinden.

Een geschikte locatie vinden, was voor de Oppenheimers gelukkig niet zo moeilijk. “Marc en Anja, die samen muziek bij onze blaaskapel spelen, en tevens de uitbaters van ’t Maanhof in Borlo zijn, stelden de binnenkoer van hun vierkantshoeve ter beschikking voor onze eerste repetitie”, vertelt voorzitter Willy Bollinne. Die zelfde locatie is bij de Oppenheimers goed bekend, aangezien de blaaskapel daar al enkele jaren hun jaarlijks bloesemterras inricht.

Er werd anderhalf uur duchtig geblazen zodanig dat al het stof uit de instrumenten kon verdampen. “Het voelde eigenlijk meteen weer vertrouwd aan om samen muziek te spelen”, zegt Laurent, een van de muzikanten. Iedereen was het erover eens dat het een deugddoende ervaring was en ze hopen natuurlijk dat de volledige culturele sector stilaan mag heropstarten.