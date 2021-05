Tongeren plaatst vier fietskluizen op haar grondgebied. Elke fietskluis heeft vijf stalplaatsen. Het aantal te gebruiken stalplaatsen in een fietskluis is beperkt tot één per persoon met een maximum van twee per domicilieadres.

“In heel wat rijhuizen is er vaak geen ruimte om een fiets te stallen. Een fietskluis kan dan zeker interessant zijn”, zegt burgemeester Patrick Dewael. “Het vormt een alternatief voor de al dan niet bewaakte fietsstallingen. Fietsen is gezond, goed voor het klimaat en ontspannend. Het past ook in de visie van het mobiliteitsplan van de stad Tongeren.”

De fietskluizen komen in Tongeren op de Leopoldwal, de Kielenstraat, de Sint-Maternuswal en de Eeuwfeestwal. “We willen het gebruik van de fiets als alternatief vervoermiddel voor de auto blijven stimuleren”, gaat Patrick Jans, schepen van Mobiliteit, verder. “In de stadskrant van september plaatsten we een oproep om te peilen naar de interesses voor een fietskluis. Daarop ontvingen we heel wat reacties. Daaruit bleek dat er wel degelijk interesse en nood is aan afgesloten fietsenstallingen. Per fietskluis zijn er vijf fietsstalplaatsen beschikbaar. Ze worden veelal in bruikleen gegeven aan inwoners van Tongeren die in een gesloten bebouwing zonder garage wonen. Je betaalt per stalplaats 15 euro voor een half jaar of 30 euro voor een jaar.”

De fietskluizen werden geleverd door de firma Velo-Boxx. De Boxx past mooi in het straatbeeld en is voorzien van een hoogwaardig mechanisch veiligheidsslot inclusief 5 sleutels. De kostprijs voor vier fietskluizen bedraagt 19.605 euro.

Een aanvraag indienen voor bestaande of nieuwe locaties kan via: www.tongeren.be/fietskluis.