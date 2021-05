Struijk (lnks) in duel met Harry Kane. — © EPA-EFE

Pascal Struijk (21), de in Antwerpen geboren Nederlandse verdediger van Leeds, denkt nog steeds aan de Rode Duivels. In het Nederlandse dagblad ‘De Telegraaf’ vertelt hij dat zijn Belgische paspoortprocedure nog altijd niet is afgerond. “Dit loopt door de coronacrisis wat vertraging op.”