De middeleeuwse ‘Kapel van Spalbeek’ in de kijker

Hasselt

In mei wandel je langs interessante kapelletjes in Stokrooie, Spalbeek, Kermt en Tuilt. Elke zondag wordt een andere kapel in de schijnwerper gezet, op 9 mei was het ‘open-deur’ in de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel van Spalbeek. De organisatie is in handen van de Pastorale Eenheid Sint-Elisabeth.