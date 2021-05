Attentie voor bezoekers gedetineerden gevangenis Hasselt

Zaterdag 8 mei, de dag voor Moederdag, stonden vrijwilligers van het initiatief Thuisfront aan de ingang van de gevangenis van Hasselt. Daar heetten ze alle bezoekers van gedetineerden welkom met een kleine attentie. “Het is een hard leven in de gevangenis. Maar voor familie en vrienden is het aan het thuisfront eveneens een hard gelag. Velen van hen brengen jarenlang wekelijks of zelfs dagelijks een bezoek aan hun geliefde achter tralies”, vertelt Marijke Meinesz-Van ’t Hoff, een van de vrijwilligers van het initiatief Thuisfront in Limburg, vanuit de christelijke geloofsgemeenschap Samen in Vreugde. “Met een kleine attentie of een warm gesprekje willen we hen een hart onder de riem steken. Want hun bezoek is goud waard!” Thuisfront is gegroeid vanuit een samenwerkingsverband tussen gevangenisaalmoezeniers en vrijwilligers buiten de gevangenismuren die familieleden van gedetineerden willen steunen in de moeilijke periode die ze meemaken. Vanuit hun christelijke inspiratie willen ze hen de mogelijkheid geven uit hun isolement te treden en een antwoord te vinden op hun zorgen en vragen.