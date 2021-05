Opnieuw een geslaagde wandeltweedaagse van De Heikabouters

Een prachtig wandelparcours en de voorspelde zomertemperaturen zorgden voor een grote toeloop van Bos- en Heikabouters maar ook leden van bevriende clubs waren op de afspraak. Er was keuze uit 4 verschillende afstanden.Vanaf de start bij de Uitkijktoren in As aan het Stationneke, door iedereen gekend, ging het via de mooie fietsbrug naar de oude kiezelgroeve en de Mechelse Heide.De langere afstand ging richting Oeleinderheide en passeerde aan de karting Horensberg en de Kolonie in As. Door het mooie weer en dankzij toestemming van de gemeente As, kon eindelijk nog eens een terrasje worden gedaan. Niets dan blije gezichten om zoveel vroegere vrienden en bekende wandelaars eindelijk eens terug te mogen zien. Alle corona-voorschriften werden nauwlettend opgevolgd. Op zondag was er ook een stukje taart. Het was niet voor niets moederdag.De volgende wandeling, bij de Boskabouters in Opglabbeek is gepland op woensdag 9 juni, startplaats is zaal De Kemp in Opglabbeek.