Is dit het laatste EK voor Dries Mertens? Kat Kerkhofs verklapt het antwoord

Vanaf 11 juni kunnen Belgen zich weer achter de Rode Duivels scharen die een gooi doen om Europees kampioen te worden. Uiteraard is Dries Mertens van de partij om België naar de overwinning te stuwen, maar met zijn 34 is hij ook een van de oudere spelers in ons elftal. Dus wil Gert Verhulst van zijn vriendin Kat Kerkhofs weten of dit zijn laatste EK wordt. “Hij is een laatbloeier”, klinkt de hilarische reactie in de studio van De Cooke & Verhulst show. “Hij had pas okselhaar op zijn negentiende.”