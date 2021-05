Evenementenhal dit najaar uitgebreid met industriële keuken

De huidige keuken is te klein voor grote eetdagen, maar schepen Vanhoyland toont de nieuwe plannen — © Toon Royackers

In november beginnen de uitbreidingswerken aan de Evenementenhal in het centrum van Zonhoven. De zaal wordt binnenkort voorzien van een grotere, industriële keuken.

De huidige evenementenhal werd gebouwd in 1999. Maar al snel bleek dat de keuken naast de polyvalente zaal te klein was, om grote eetdagen te kunnen organiseren. Daarom waren er al langer plannen voor een uitbreiding.

“En die gaan we nu dus realiseren,” laat schepen Johan Vanhoyland (Open VLD) weten. “De nieuwe keuken wordt meer dan dubbel zo groot dan de huidige. Daarvoor wordt een stukje bijgebouwd naast de zaal. Er zal straks materiaal zijn om eetdagen te organiseren tot vijfhonderd personen. De werken gaan in november van start, en als alles volgens planning verloopt zijn we eind 2022 klaar.” Het project wordt geraamd op 300.000 euro. TR