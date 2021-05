Coronacommissaris Facon: “Festivals moeten beseffen dat het niet allemaal vrijheid blijheid is”

“Of je met een inenting al bijvoorbeeld op reis kunt gaan met een coronapaspoort, daar is nog niet over beslist”, zegt coronacommissaris Pedro Facon op Radio 1.

“Het is geen geheim dat er van onze kant enkele limieten komen voor bijvoorbeeld het aantal bezoekers op festivals”, zei coronacommissaris Pedro Facon op het Radio 1-programma De Ochtend. “Er komt een coronapas waarbij je kunt aantonen dat je al gevaccineerd bent, of recent negatief hebt getest, maar daar zal zeer strikt op moeten worden toegezien. Ik reken daarbij op de organisatoren om te beseffen dat er een aantal risico’s zullen zijn. Het is niet allemaal vrijheid blijheid. Over de precieze modaliteiten moeten we nog heel wat bespreken”, aldus Facon op het nieuws dat festivals zoals Pukkelpop en Tomorrowland in augustus zouden mogen doorgaan.

“Er was een wens om perspectief te bieden voor de volledige zomerperiode. Het is dan normaal dat het pakket voor die periode groot is, maar het is gefaseerd. Er zijn ook voorwaarden aan gekoppeld die bindend zijn. Dat cijfer van minder dan 500 mensen op intensieve zorgen is geen doelstelling, wel een alarmdrempel’, zegt Facon. Hij benadrukt nog dat de vaccinatiecampagne in ons land goed verloopt. ‘Ik twijfel er ook niet aan dat de nodige vaccinatiegraad gehaald zal worden bij de overblijvende leeftijdsgroepen.”

Varianten

Volgens Facon zijn er nog onzekere varianten, zoals de Indiase variant van het coronavirus. “Dat is ook hetgene dat voor ons het meest zorgwekkend is. Het blijft op dit moment nog onvoorspelbaar. Het is ook niet de eerste variant waar we mee te maken krijgen en zal ook niet de laatste zijn”, zegt hij. In welke mate beschermen de vaccins ons van de Indiase variant? “Er zijn al bepaalde indicaties dat we erg oplettend moeten zijn, maar dat wordt momenteel nog onderzocht. Het blijft een moeilijk om voorzichtig te willen blijven, en toch perspectief te bieden.”

Coronapas

Of we het mondmasker nog moeten dragen als er de komende maanden versoepeld wordt? “Het is een instrument dat intussen goed is ingeburgerd. Ik denk dat zolang we geen hoge vaccinatiegraad hebben gehaald en nog in aanraking komen met varianten van het virus, dat een mondmasker blijven dragen een evidente maatregel is die we kunnen aanhouden.”

Binnenkort krijgen we een coronapas in Europa. Daarmee kan u aantonen dat u gevaccineerd bent of recent een negatieve test heeft afgelegd. Gisteren na het Overlegcomité bleek ook dat zo’n coronapas ons de toegang kan geven tot festivals of reizen. Experten maken zich zorgen omdat één inenting niet genoeg beschermd. “Of je met een inenting al bijvoorbeeld op reis kunt gaan met een coronapaspoort, daar is nog niet over beslist”, klinkt het.