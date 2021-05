Byebye saaie slakom: een salade serveren kan een pak origineler

Een plat bord gebruiken en de saus apart: eens iets anders dan de klassieke kom. — © Shutterstock

1. Een platte schotel

Laat die diepe kom eens in de kast en neem een platte schotel of een plateau. Maak een bedje van sla en schik daar dan de andere ingrediënten op, zoals tomaatjes, komkommer, een fijngesneden sjalotje ...

2. Saus apart

Als je de dressing niet meteen onder de salade mengt, dan blijft die langer goed én kan je de restjes nog recupereren. Een mooi kannetje met dressing presenteert ook fijner.

3. Extra’s graag

Sprenkel wat nootjes of zaadjes over je salade, of wat overgebleven blokjes kaas.