Belg slechtste leerling van de Europese klas in naleven verkeersreglement

Meer dan acht op de tien (84 procent) van de Belgische bestuurders geeft toe het verkeersreglement niet altijd na te leven. Daarmee scoort België het slechtst van elf Europese landen in de nieuwe Europese barometer van de Fondation Vinci waarover verkeersinstituut Vias woensdag bericht. “Er is dus nog veel werk om de Belgische bestuurders te sensibiliseren over het nut van de verkeersregels en de noodzaak om de andere weggebruikers te respecteren”, klinkt het.