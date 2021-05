Elise Mertens (WTA 14) ging dinsdag in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Rome onderuit tegen de Russin Veronika Kudermetova (WTA 28). De Limburgse liet nadien weten een rustperiode in te lassen. Ze speelt geen enkelwedstrijden meer tot de start van Roland Garros op 30 mei.