686 Covid-patiënten op intensieve zorg, al 31 procent van bevolking kreeg eerste dosis vaccin

Er liggen nog 2.101 Covid-patiënten in de ziekenhuizen, van wie 686 op de intensieve zorg. Dat blijkt woensdag uit de voorlopige cijfers van Sciensano. Het gaat om een daling met respectievelijk 19 en 14 procent. In de periode van 5 tot 11 mei werden elke dag gemiddeld 156,4 mensen opgenomen in het ziekenhuis (-16 procent). Het aantal besmettingen stijgt wel opnieuw licht.

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

Tussen 2 en 8 mei werden elke dag gemiddeld 3.029 nieuwe besmettingen geregistreerd, een stijging met 2 procent in vergelijking met een week eerder. Er werden evenwel ook meer testen afgenomen, en de positiviteitsratio blijft dan ook nog dalen, tot 6,5 procent. In totaal raakten nu al 1.020.332 mensen officieel besmet.

Het weekgemiddelde van het aantal overlijdens daalt nog licht: in de week van 2 tot 8 mei stierven dagelijks gemiddeld 37,1 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting (-1,9 procent). Dat gemiddelde ligt wel hoger dan het cijfer dat een dag eerder werd gemeld: tussen 1 en 7 mei overleden nog gemiddeld 35,3 mensen per dag. In totaal stierven al 24.609 mensen in ons land aan Covid-19.

Intussen hebben 3.630.190 landgenoten minstens één dosis van een coronavaccin gekregen. Dat is 31,6 procent van de totale bevolking, en 39,5 procent van de volwassenen. Van hen zijn 1.104.143 mensen (9,6 procent van de hele bevolking, 12 procent van de volwassenen) volledig gevaccineerd.