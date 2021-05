Nostalgie troef voor wie opgroeide in de jaren negentig. ‘Iedereen beroemd’ wekt ‘De droomfabriek’ weer tot leven, al is het maar voor even. Siska Schoeters (39) graaft de komende weken tussen vergeelde briefkaarten uit het VRT-archief om onbeantwoorde wensen alsnog te vervullen. “In mijn tijd wilde iedereen hetzelfde: met dolfijnen zwemmen.”