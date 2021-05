De Bruyne met een glaasje in de hand om zijn contract te vieren in 2009. — © Sven Dillen

Manchester City

We keren terug naar 9 mei 2009 in het Stade du Pays in Charleroi. Een 17-jarige ‘wittekop’ trippelt nerveus heen en weer aan de zijlijn. Kevin de Bruyne is zijn naam. Een nobele onbekende voor het grote publiek, een talentvolle middenvelder volgens jeugdtrainers. Maar drievoudig kampioen in de Premier League? Nee, dat had niemand kunnen voorspellen.