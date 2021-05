Tom Waes werkt aan prestigieus tv-programma over geschiedenis van Vlaanderen

Dat is een documentairereeks over de Vlaamse geschiedenis van de prehistorie tot nu, in tien afleveringen van een uur.

Omdat er een aantal historische reconstructies inzit, geeft het Vlaams Audiovisueel Fonds alvast 100.000 euro aan het project. De uitzendingen zijn pas voor volgend jaar.

Het programma is een bewerking van het format van Historien om Danmark, dat in Denemarken uiterst succesvol was. Het werd gepresenteerd door acteur Lars Mikkelsen, bekend van The killing.

(tove)