Ronde van Hongarije

Alle spots staan dezer dagen op de Giro gericht, maar ook in Hongarije wordt er gekoerst. Twee Limburgse kopmannen willen zich in de vijfdaagse Ronde van Hongarije in de kijker rijden: Ben Hermans als klassementsman van Israel Start-Up Nation en Jordi Meeus als spurtkopman van Bora-Hansgrohe.