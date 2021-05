Jambon: “Zonder daling Covid-patiënten op intensieve wordt Pukkelpop moeilijk”

66.000 man per dag, geen afstand of mondmaskers. Chokri Mahassine hoopt op een Pukkelpop zoals vroeger, na de beslissingen van het Overlegcomité dinsdag. Maar volgens Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) is dat allemaal nog niet zeker.

In De Afspraak reageerde Jambon op de bezorgdheid van Erika Vlieghe, voorzitter van de Gems. Die vindt dat de regering ambitieuzer moet zijn in de aantallen op intensieve zorgen. Vlieghe viel naar eigen zeggen achterover bij de aantallen die op Pukkelpop zullen worden toegelaten: 66.000 man per dag.

LEES OOK. Dit zijn onze festivals van plan: Pukkelpop wil 66.000 bezoekers per dag

“Als de regering zo ambitieus wil zijn in wat er wordt toegelaten op evenementen, dan moeten daar heel scherpe voorwaarden tegenover staan. De drempel van 500 bedden bezet door covidpatiënten in juni is goed, maar waarom moet dat getal ook niet dalen in de maanden erna? Als dat aantal blijft schommelen rond de 500, heeft dat nog altijd verregaande gevolgen voor de zorg”, zei Vlieghe.

Jambon stelde dat 500 het aantal is tot waar er bepaalde maatregelen kunnen worden gehandhaafd, maar dat een verdere daling nodig blijft: “Wanneer de daling van covidpatiënten op intensieve zorgen zich in augustus niet heeft doorgezet, zullen grote festivals zoals Pukkelpop moeilijk worden. Maar we verwachten dat de cijfers verder zullen dalen”, aldus Jambon. Pukkelpop zou dit jaar doorgaan van 19 tot en met 22 augustus. Mahassine liet al weten dat het festival enkel doorgaat op volle capaciteit.