Superflexibele atlete draait haar lichaam in de meest absurde posities

Stephanie Millinger (28) heeft haar capaciteiten als extreme atlete volledig onder de knie dankzij een decennium lang oefenen tijdens intensieve trainingen. Deze superflexibele dame is dan ook een recordbrekende Instagram-ster geworden door haar lichaam letterlijk in schijnbaar onmogelijke posities te draaien.

Of je Stephaine nu een acrobaat, een slangenmens of gewoon een kanjer in extreme sporten wilt noemen, in deze beelden toont ze haar waanzinnige bovenmenselijke flexibiliteit.

Ze kan haar lichaam in tweeën vouwen, zichzelf in een handbagagekastje van een vliegtuig proppen, of haar voeten gebruiken om een ​​kopje thee voor zichzelf in te schenken.

