Vijf fietsen gestolen uit een garage in Landen

Landen

Dieven forceerden het slot om binnen te geraken in een garage aan de Spikboomstraat. Zij gingen er met vijf fietsen aan de haal. De diefstal is dinsdagmorgen vastgesteld.

Zowel in de Laarstraat als aan de Kleine Kouter is er ingebroken in een tuinhuis maar volgens de eerste vaststellingen is er op beide plaatsen echter niets gestolen. De politie kreeg dinsdag melding van de feiten. Het technisch labo verrichte op beide locaties spooropnames. (tb)