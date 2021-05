De wedstrijden van de Rode Duivels op groot scherm volgen zal weer mogelijk zijn, zoals hier in Antwerpen bij het EK 2016. — © WAS

Het wordt misschien toch nog een mooie voetbalzomer: de eerste matchen van de Rode Duivels op het EK voetbal zouden door 400 mensen samen bekeken kunnen worden op grote schermen, in open lucht. Als Romelu Lukaku en co. de kwartfinale halen, mag dat in theorie zelfs met 2.500 voetbalvrienden.