OVERZICHT. Dit is de kalender voor versoepelingen vanaf 9 juni

Vanaf 9 juni zullen mensen meer sociale contacten mogen hebben. Vanaf dan zullen gezinnen meer bepaald vier personen binnen mogen ontvangen (kinderen niet meegerekend). Die vier personen moeten ook niet tot hetzelfde huishouden behoren zoals nu wel geldt voor de twee personen die mensen thuis mogen ontvangen.

De versoepelingen die ingaan op 9 juni lijken dus ook het einde te betekenen voor het begrip ‘knuffelcontact’. Dat begrip werd vorig jaar gelanceerd door federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) om de persoon aan te duiden met wie leden van een gezin nauw fysiek contact konden hebben tijdens de coronacrisis. Het woord raakte snel ingeburgerd en werd in 2020 zelfs verkozen tot ‘Woord van het Jaar’.

Deugd

Jambon is ook bijzonder tevreden dat hij als Vlaams minister van Cultuur perspectief kan bieden voor de noodlijdende cultuursector. “Eindelijk. Ik heb hen vaak moeten ontgoochelen. Dat was niet plezant, maar wel nodig. Maar nu is er inderdaad perspectief voor de cultuursector met zowel indoor als outdoor meer vrijheden. Zo kunnen we opnieuw meer van cultuur genieten in de zomermaanden. Dat doet deugd”, aldus Jambon.

Op de persconferentie van het Overlegcomité had Jambon al laten verstaan dat de vooruitzichten voor de evenementen en festivals in de zomer voor hem gerust “iets ambitieuzer” hadden mogen zijn. Wat de grotere festivals betreft, denkt Jambon dat er “resoluut meer” dan 5.000 toeschouwers mogelijk zullen zijn. Voorwaarde is wel dat de toeschouwers ofwel gevaccineerd zijn ofwel een recente negatieve PCR-test kunnen voorleggen. Ook een negatieve sneltest zou kunnen, maar dan moeten toeschouwers zich bij een meerdaags festival wel elke dag laten testen.