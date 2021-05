Manchester City-verdediger Aymeric Laporte verwerft Spaanse nationaliteit en kan met La Roja naar EK

De 26-jarige Laporte speelde tussen 2012 en 2018 in Spanje bij Athletic, waarna hij naar City trok. Vanaf zijn vijftiende kreeg de verdediger, geboren in het Franse Agen, zijn opleiding in het Baskenland.

Tussen 2016 en 2020 werd hij enkele malen voor Frankrijk opgeroepen, maar hij maakte nooit officiële minuten met de hoofdmacht. Volgens AFP was de Spaanse voetbalbond de drijvende kracht achter de naturalisatie-aanvraag. Bondscoach Luis Enrique zou hem immers willen selecteren voor het EK.