Play-offs Euromillions Basket League gaan op 19 mei van start

De kwartfinales worden volgens het best-of-3 format gespeeld, waarbij de ploeg die het hoogst eindigde in de reguliere competitie als eerste thuis speelt. De eerste wedstrijden staan op 19 mei gepland, de tweede confrontaties op 21 mei. Een eventuele derde match volgt op 23 mei. Het nummer één speelt tegen het nummer acht, twee tegen zeven, drie tegen zes en vier tegen vijf. De slotspeeldag van de reguliere competitie volgt pas komende zondag.

Ook de halve finales gaan naar een best-of-3. De winnaar van het duel tussen de nummers één en acht treft de winnaar van de vierde tegen de vijfde. De winnaar van het nummer twee tegen zeven treft de winnaar van nummer drie tegen zes. De halve finales staan tussen 26 en 31 mei gepland.

In de finale wordt er in een best-of-5 gespeeld, te beginnen op 3 juni met vervolgens een wedstrijd om de twee dagen. Oostende is titelverdediger, Bergen leidt momenteel in de reguliere competitie.