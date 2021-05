Paasactie brengt 1.669 euro op voor kansarme kinderen

“Stickers met kleurrijke paashazen, paasklokken en paaseitjes prijkten op de ramen van veel woningen en winkels in Heers en omstreken”, zegt schepen van Sociale Zaken Carina Volont. “Deze stickeractie bracht liefst 1.669 euro op. Met dat geld gaan we schoolgerief aankopen om kinderen uit kansarme gezinnen te steunen bij het begin van het schooljaar. Bij Pasen kregen ze al een zakje paaseitjes en een cadeaubon van 30 euro dankzij de opbrengst van de vorige stickeractie.” Claudine Hartjesveld nam het initiatief voor beide acties. “Ik wou graag iets organiseren om onze gemeente op te fleuren. Na een eerste succesvolle actie met gluurpietjes voor Sinterklaas verkochten we dit keer raamstickers van paasfiguren voor het goede doel. Een 50-tal lokale ondernemers en vele inwoners hebben ons hierbij gesteund. Heers is dan ook een warme gemeente waar de mensen nog echt solidair zijn met elkaar.”

Frank Missotten