Het is zover: het ‘zomerplan’ is afgeklopt en biedt eindelijk perspectief voor de komende maanden. In vier stappen keren we terug naar een normaler leven. Als de cijfers de goede richting blijven uitgaan, tenminste, want het blijft toch opletten met die drempelwaarden. Hoe realistisch is het dat we die waarden halen? Of kunnen ze de versoepelingen toch nog in de weg staan?