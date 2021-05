Erling Haaland hervat training twee dagen voor Duitse bekerfinale: “Het ziet er goed uit”

“Het ziet er goed uit. Hij heeft er vertrouwen in, en wij ook”, zei Michael Zorc, de sportief directeur van Dortmund, dinsdag. De twintigjarige Noor kon afgelopen zaterdag nog niet bijdragen aan de 3-2 zege tegen RB Leipzig, de generale repetitie voor de bekerfinale. Haaland sukkelde met een dijbeenblessure.

Sinds hij in januari 2020 bij Borussia tekende, was Haaland al goed voor liefst 53 doelpunten. Met hem erbij maakt Dortmund op papier meer kans, maar het is Leipzig dat toch als favoriet aan de finale begint. Het staat tweede in de Bundesliga en kan zijn eerste prijs winnen in de clubgeschiedenis. Dortmund is momenteel pas vierde in de competitie.