Nieuwe roze trui Alessandro De Marchi: “Ik had er heimelijk een doel van gemaakt”

Filippo Ganna verspeelde dan wel het roze, toch bleef de felbegeerde trui in Italiaans bezit. Alessandro de Marchi (34) hield aan zijn inspanningen de leiderstrui over. Voor de Amerikaan Joe Dombrowski was de ritzege een fraaie troostprijs.

“Ik ga niet liegen: roze was vandaag het doel”, aldus de Italiaan van Israël Start-Up Nation. “De gedachte begon een dag of twee geleden te rijpen maar ik durfde het niemand te vertellen. Makkelijk was het niet: ik moest mee zijn met de juiste vlucht. Dat lukte maar zo’n grote kopgroep is nooit eenvoudig. Ik wist dat ik wat geluk zou nodig hebben om alles naar mijn hand te zetten.”

De ritzege kwam er niet, daarvoor was Dombrowski te sterk. Maar de roze trui was veel meer dan een balsem op de wonde. “Hier droomt elke Italiaanse renner van”, klonk het achteraf. “ Onderweg begon ik voorzichtig te dromen. Alleen dacht ik dat mijn kans verkeken was toen die drie renners wegreden. Tegelijk wist ik dat ik nooit mocht opgeven. Die oude wijsheid is nog maar eens bewaarheid geworden.”

Ritwinnaar Dombrowski: “Dit is ook mooi”

Daags voor zijn dertigste verjaardag trakteerde Joe Dombrowski zichzelf op een wel zéér mooi verjaardagscadeau. De Amerikaan won in Sestola de vierde Girorit, zijn eerste zege ooit buiten de Verenigde Staten.

Joe Dombrowski — © AP

Rit- en eindzege in de Tour of Utah, verder was Dombrowski in het verleden nog nooit geraakt. Een gewaardeerd klimmer maar winnen lukte toch o zo moeilijk. “En ik dacht ook vanochtend niet meteen aan de zege. Ritwinst was wel een doel in deze Giro maar ik zag mezelf eerder in de slotweek iets proberen.”

Niet dus! Rit vier was al meteen de goede. Dombrowski: “Ik wist niet goed wat er zou gebeuren. Wat wilden de klassementsrenners? Zouden de vluchters ruimte krijgen? Ik voelde mij goed in de laatste vijftig kilometer maar wilde ook niet te veel werk doen omdat ik wist hoe zwaar die laatste col was. Gelukkig kon ik een gat slaan. Helaas volstond het niet voor de roze trui, maar met deze ritzege kan ik ook wel vrede nemen.”

