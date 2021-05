Pukkelpop mag doorgaan, Chokri wil volle capaciteit: 66.000 bezoekers per dag

Hasselt

Pukkelpop zal dit jaar doorgaan met de volle capaciteit van 66.000 festivalgangers per dag. Het festival in Kiewit zal daarmee het eerste massa-evenement in ons land zijn. Bezoekers moeten gevaccineerd zijn of een negatieve coronatest kunnen voorleggen. Op de festivalweide is er geen sprake van mondmaskers of afstand houden. Hoe de affiche eruit ziet en wanneer de voorverkoop start, wordt de komende weken duidelijk.