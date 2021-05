John van den Brom droomt van de titel met Racing Genk maar beseft dat de weg nog lang is

Genk

In het voetbal ontvangt Racing Genk morgenavond Anderlecht op de derde speeldag van de Champions’ Playoffs. En het zal u niet verbazen: het team van John van den Brom gaat ook morgen weer voluit voor de drie punten. Na een 6 op 6 en een klinkende zege tegen Club Brugge loopt Genk over van vertrouwen. In en rond de Luminus Arena dromen ze in stilte van een nieuwe landstitel. Maar de weg is nog lang, beseft ook John van den Brom.