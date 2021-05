Kunstenaar Koen Vanmechelen verzamelt kinderwensen in Limburgse scholen. — © TV Limburg

Genk

LABIOMISTA in Genk viert aanstaande donderdag de kracht van de jeugd met de zogenaamde ‘Dag van de Cosmogolem’. De Cosmogolem is een reusachtig kunstwerk van Koen Vanmechelen en staat symbool voor kinderrechten. Enkele leerlingen van basisschool Sint-Albertus Zwartberg volgen creatieve workshops zodat ze hun stem kunnen laten horen. Ze verzamelen hun dromen in een mini-cosmogolem die ze aanstaande donderdag voorstellen op de site van LABIOMISTA.