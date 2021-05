In de Borgloonstraat in Geetbets waar de snelheid beperkt is tot 50 km per uur is maandag een bestuurder geflitst die 128 km per uur reed. Op de Grote Steenweg in Rummen waar 70 km per uur mag worden gereden werd ook een snelheidscontrole gehouden. Daar bedroeg de hoogst geregistreerde snelheid 104 km per uur. Bij de controles in beide straten zijn in 72 snelheidsovertredingen vastgesteld. (tb)