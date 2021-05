Ludwig Vandehove denkt niet dat Veerle Heeren nog terugkeert als burgemeester van Sint-Truiden

Sint-Truiden

Voormalig burgemeester Ludwig Vandenhove van oppositiepartij Vooruit denkt niet dat Veerle Heeren nog terugkeert als burgemeester van Sint-Truiden. Ze heeft gelogen en ze blijft liegen. Dat is het gevoel dat Vandenhove overhoudt, na de gemeenteraad van gisterenavond. Er zijn overduidelijk barsten in de meerderheid, aldus Vandenhove vanmiddag in de TVL-studio. En als de crisis over het burgemeesterschap lang aansleept, zal de CD&V moeilijk gaan doen, voorspelt hij. Vandenhove had ook van waarnemend burgemeester Jelle Engelbosch meer respect voor de gemeenteraad verwacht.