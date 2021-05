Overlegcomité zorgt voor perspectief met zomerplan

Grote festivals dus vanaf 13 augustus. Maar de eerste datum om naar uit te kijken is 9 juni. Vanaf dan kunnen we weer naar de bioscoop, de bowling, fitness of sauna. En belangrijk: ook de horecazaken gaan binnen weer open. Vanaf 1 juli zijn er geen beperkingen meer op winkelen en sporten. En thuiswerk is niet langer verplicht. Dat staat dus allemaal in het zomerplan van het Overlegcomité, waarvoor de regeringen in ons land het licht op groen gezet hebben. Vanaf 1 september worden de beperkingen maximaal opgeheven. Dat betekent dat we een normale start van het nieuwe schooljaar krijgen.