Remco Evenepoel na eerste krachtmeting in Giro: “Ik wilde vooral mezelf niet opblazen”

Een kloofje van elf seconden op enkele belangrijke concurrenten hoefde niet meteen een drama te betekenen, vond Remco Evenepoel na afloop van de eerste bergetappe in zijn eerste grote ronde.

“Het werd een zware dag, vooral door de weersomstandigheden”, reageerde Evenepoel na afloop. “De finale was hard. Ik voelde dat het lang geleden was dat ik dit soort inspanningen - kort en intens - nog eens in een wedstrijd heb gedaan. Maar ik deed mijn best. Ik wilde de anderen niet volgen en mezelf opblazen. Het doel was om mijn eigen tempo te rijden om zo weinig mogelijk tijd te verliezen op de grote namen voor het klassement.”

Doel bereikt, vond de kopman van Deceuninck - Quick Step. “Ik heb geen reden tot klagen. De jongens deden een fantastische job door me uit de problemen te houden en ervoor te zorgen dat ik droog bleef. Of toch zo droog als mogelijk (lacht). Mijn lichaam moet dit soort omstandigheden terug gewend geraken, net zoals ik de afstanden terug in de benen moet krijgen. Maar op het eind ben ik toch gewoon blij met hoe de rit vandaag verlopen is.”

Lodewyck: “Met Almeida verloren we veel, het goede nieuws is dat Remco er nog is”

Ploegleider Klaas Lodewyck mat in het skioord Sestola de schade op.

“Het doel was niet al te veel tijd te verliezen vandaag op deze dag die voor iedereen fysiek ongemeen hard was. Het doel was niet al te veel tijd te verliezen. We slaagden in ons opzet met Remco. Oké, Joáo Almeida had een slechte dag (hij verloor 4’10” ten opzichte van Evenepoel, red.). We verloren veel met hem, maar we hebben nog Remco voorin. Dat is het goede nieuws. Zoals ik vooraan aangaf, waren we niet geïnteresseerd in ook maar een trui. Dat is oké dus. Nu proberen we in groep te herstellen van deze zware inspanning. Laat ons hopen dat we morgen (woensdag, red) een redelijk rustige dag hebben. Dan zien we wel wat we de volgende dagen kunnen uitrichten”, concludeerde de West-Vlaming van Deceuninck – Quick-Step en de man die Remco begeleidt.

