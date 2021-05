Rusland wil Rode Duivels op EK bekampen met jonge selectie

Het EK begint pas precies over een maand, maar de Russische bondscoach Stanislav Cherchesov heeft dinsdag al zijn 30-koppige voorselectie vrijgegeven voor het toernooi. Rusland speelt zijn eerste EK-wedstrijd op 12 juni in Sint-Petersburg tegen de Rode Duivels.

Cherchesov geeft enkele youngsters een kans in zijn voorselectie. Zo mogen de bijna 18-jarige middenvelder Arsen Zakharyan (Dinamo Moskou) en de 19-jarige defensieve middenvelder Maksim Mukhin (Lokomotiv Moskou) tonen wat ze in hun mars hebben. Cherchesov dient zijn voorselectie voor het EK te herleiden tot een groep van 26 spelers. Ervaren rotten als doelman Marinato Guilherme (35) en aanvallende middenvelder Fyodor Smolov (31) behoren niet tot de voorselectie. De 37-jarige sterkhouder Yuri Zhirkov (Zenit), die 102 caps telt, is wel van de partij.

De Russen beginnen hun EK-voorbereiding op 20 mei en werken onder meer een stage af in het Oostenrijkse Neustift. In aanloop naar het toernooi oefent het team van Cherchesov tegen Polen (1 juni) en Bulgarije (5 juni). Na de wedstrijd tegen België speelt Rusland, opnieuw in Sint-Petersburg (16 juni), tegen Finland en nadien tegen Denemarken in Kopenhagen (21 juni).

Voorselectie (30 spelers)

Doelmannen: Yuri Dyupin, Andrey Lunev, Matvey Safonov, Anton Shunin

Verdedigers: Gueorgui Djikiya, Igor Diveev, Mario Fernandes, Roman Yevgenyev, Yuri Zhirkov, Vyacheslav Karavayev, Fyodor Kudryashov, Ilya Samoshnikov, Andrey Semenov

Middenvelder: Dmitry Barinov, Rifat Zhemaletdinov, Maksim Mukhin, Aleksandr Golovin, Arsen Zakharyan, Daniil Fomin, Roman Zobnin, Aleksey Ionov, Daler Kuzyaev, Andrey Mostovoy, Magomed Ozdoev, Denis Makarov, Aleksey Miranchuk, Denis Cheryshev

Aanvallers: Artem Dzyuba, Anton Zabolotny, Aleksandr Sobolev

Reserves: Aleksandr Maksimenko, Igor Smolnikov, Dmitry Chistyakov, Yuri Gazinsky, Daniil Lesovoy, Reziuan Mirzov, Fyodor Smolov