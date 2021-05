Guillaume Van Keirsbulck nu ook officieel naar Alpecin-Fenix: “Ik was al van plan om wat kermiskoersen te rijden”

Alpecin-Fenix, het team van Christoph en Philip Roodhooft, heeft Guillaume Van Keirsbulck aangetrokken. De contacten liepen reeds lang maar de overeenkomst werd pas vandaag/dinsdag geofficialiseerd. De 30-jarige West-Vlaming was vorig seizoen einde contract bij Team CCC, de ploeg die eind 2020 ophield te bestaan. Begin deze maand trok ook Julien Vermote naar het team nadat hij bij Cofidis geen toekomst meer had.

“De afgelopen maanden waren niet zo aardig”, stelde Guillaume Van Keirsbulck. “Het was een moeilijke tijd, waarin ik me realiseerde hoezeer ik fietsen eigenlijk leuk vind. Ik had nooit gedacht dat ik in zo’n situatie terecht zou komen. Ik ben teammanagers Christoph en Philip heel dankbaar. Ik wil heel graag hard werken voor het team en bewijzen dat ik het waard ben om een professionele wielrenner te zijn.”

“Ik had geen idee in januari dat ik hier een kans zou krijgen. Eigenlijk was het mijn plan om wat kermiskoersen in een ‘black-kit’ te rijden en om zo terug te gaan naar het professionele circuit. Gelukkig hoef ik dat niet te doen. Ik ben super gemotiveerd nu ik bij het team ben gekomen”, verduidelijkte Guillaume Van Keirsbulck.

© BELGA

De West-Vlaming reed bij zijn laatste Team CCC, waarbij hij van 2019 tot 2020 aan de slag was, vooral ten dienste van kopman Greg Van Avermaet. Zijn laatste koers werd de Driedaagse Brugge-De Panne Classic van 21 oktober. Deze wedstrijd won Van Keirsbulck trouwens nog in 2014 toen het hem nog een echte driedaagse betrof. Op het palmares van de West-Vlaming staan onder andere ook nog zeges in de Antwerp Port Epic (2018), Le Samyn (2017), een rit in de Eneco Tour (2014) en de Omloop van het Houtland in Lichtervelde (2011).