Diepenbeek/Genk

Minister Zuhal Demir (NV-A) verzet zich tegen de plannen van Natuurpunt om in Natuurgebied De Maten in Diepenbeek en Genk 28 hectare bos te kappen. “Het is uitgesloten dat een dergelijk groot gebied zou worden gekapt. Zeker wanneer dit niet gepaard gaat met compensatie”, reageert ze.