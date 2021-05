UITSLAG ETAPPE 4 GIRO. Evenepoel moet kloofje toestaan, ritzege voor Amerikaan en het roze naar De Marchi

De regenachtige maar vooral heuvelachtige vierde Giro-etappe van Piacenza naar ski-oord Sestola moest een eerste test voor de klassementsrenners worden. In de groep der favorieten kende vooral Joao Almeida een mindere dag maar moest ook Remco Evenepoel zijn grootste concurrenten in de slotfase laten gaan. Vooraan werd de strijd beslecht door een groep outsiders. De verrassende Amerikaan Joe Dombrowski greep de ritzege, de roze trui ging naar Alessandro De Marchi.

Hoe kwam de zege tot stand?

De Belgen Campenaerts en Hermans staken van in de start het vuur aan de lont maar pas na een uur koersen kwam er plots een kopgroep van 25 (!!) voorop, met naast de twee aanstokers ook nog Louis Vervaeke en Pieter Serry als landgenoten. De ruime kopgroep kreeg een maximale voorsprong van zes minuten waarna Ineos Grenadiers en Astana zich aan de kop zetten. Met nog meer dan zestig kilometer kozen Quinten Hermans en diens Intermarché-ploegmaat Rein Taaramae vooraan het hazenpad in het gezelschap van de Deen Juul Jensen. En plots viel het overal stil: zowel bij de achtervolgers als in het peloton zakte het tempo waardoor de voorsprong van het drietal opliep tot twee minuten op de achtervolgers en acht minuten op het peloton. Hermans, al in het offensief van in de eerste kilometer, moest zijn twee medevluchters laten gaan op de steile Montemolino. Bij de achtergebleven medevluchters werd nu toch gereageerd en de slotklim, de Monte Passerino, was er voor het duo te veel aan. Alessandro De Marchi (Israël Start-Up Nation) ontbond zijn duivels met het oog op roze, enkel de Amerikaan Dombrowski kon hem volgen. Die liet op zijn beurt in de laatste hectometers van de slotklim De Marchi in de steek, op zoek naar roze. De rit winnen lukte wel voor de Amerikaan van UAE, het roze ging toch naar Alessandro De Marchi.

Wie reed zich nog in de kijker?

De Belgen speelden een prominente rol met vier renners in de vroege vlucht maar misschien ging de Oscar van de dag toch naar Rein Taaramäe. De 34-jarige Est van Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux reed in de Ronde van Romandië al eens een dag superlang voorop maar werd niet beloond. En ook vandaag liep het fout. Maar de ervaren Oost-Europeaan vervult zijn contract bij het team van Hilaire Van der Schueren met verve. Als de aanhouder wint, dan zal het ooit nog wel eens lukken voor de ervaren aanvaller. Ook een meer dan eervolle vermelding voor Louis Vervaeke die knap vierde werd en in het algemeen klassement opschuift naar de derde plaats.

Wat deden de favorieten?

Elkaar testen en toch ook een beetje pokeren. Deceuninck - Quick Step stuurde Pieter Serry mee met de kopgroep en hoefde daarom niet te werken in de achtervolging. Ineos Grenadiers (voor Bernal en Sivakov) en Astana (voor Vlasov) zagen zich wel genoodzaakt een mannetje naar de kop van het peloton te sturen. Maar Astana gooide al snel de handdoek en ook Deceuninck - Quick Step keek aavankelijk vrij passief toe. De roze trui was duidelijk geen doel voor het team van Patrick Lefevere. De slotklim naar Colle Passerino gaf aanvankelijk niet het spektakel dat iedereen verwachtte. Bahrain-Victorious probeerde nog wat druk te zetten in dienst van Landa maar Deceuninck - Quick Step hield Remco Evenepoel aanvankelijk perfect uit de gevarenzone. Zijn Portugese medekopman Almeida kende een mindere dag. De laatste kilometer van de Colle Passerino leverde dan toch spektakel met aanvallen van eerste Landa en daarna Bernal. Helaas voor Deceuninck - Quick-Step moest ook Remco Evenepoel zijn grootste concurrenten laten gaan. De kopman van Deceuninck - Quick Step moest uiteindelijk elf seconden toegeven op zijn uitdagers. Een tikje maar zeker geen uppercut!

Opvallend: Almeida, Sivakov en Hindley moesten hun kopmannen Evenepoel, Bernal en Bardet duidelijk laten gaan.

Verder nog iets leuk dat u moet weten?

Roze trui of niet, Filippo Ganna moest aan het werk in de achtervolging op de ruime kopgroep. En dat is nooit een voor de hand liggend beeld, de leider in het algemeen klassement die het vuile werk moet opknappen. Oh ja, in finishplaats Sestola is een museum gewijd aan Alberto Tomba, de legendarische Italiaanse skikampioen uit het nabijgelegen Bologna skiede in Sestola zijn eerste wedstrijdjes.