Overlegcomité wacht op Europa voor beslissing over reizen, al geeft De Croo hoop

Tijdens de persconferentie van het Overlegcomité dinsdagmiddag repte premier Alexander De Croo met geen woord over het perspectief voor reizen, tot een journalist ernaar vroeg. Voor een beslissing daarover is het dan ook nog wachten op Europa.

Het coronapaspoort is een Europees initiatief en het is Europa dat de regels zal bepalen rond quarantaine en testen voor wie uit een rode zone terugkeert. “We hadden hier graag duidelijkheid over gegeven, maar we moeten wachten op de Europese Raad van 25 mei”, aldus De Croo. “Maar ik twijfel er niet over dat we komende zomer binnen Europa gaan kunnen reizen.”