Opluchting na Overlegcomité: “Eindelijk perspectief voor evenementensector”

OVERZICHT. Dit is de kalender voor versoepelingen vanaf 9 juni

Vanaf 9 juni komt er een reeks van versoepelingen die tegen september moet leiden naar ‘het rijk van de vrijheid’. In juni zullen er weer evenementen met 200 personen indoor kunnen doorgaan, buiten ligt de limiet op 400 bezoekers. “Alle harten binnen de eventsector maken een voorzichtig vreugdesprongetje”, klinkt het bij Sound of Silence. “Eindelijk krijgen we het werkbare perspectief waar we al zolang naar vragen.”

Bij de Alliance Belgian Event Federations, die de federaties van de verschillende takken van de evenementensector verenigt, spreken ze over “de goede weg”. Dat er voor de evenementensector eindelijk goed nieuws kwam, is na 14 maanden sluiting broodnodig. “Het is belangrijk dat dit plan toegepast wordt”, zegt Bruno Schaubroeck. “Wij gaan nooit meer toe, dat moet heel duidelijk zijn”, zo waarschuwde hij wel nog. “Wij worden niet meer op het strafbankje gezet voor iets dat we eigenlijk niet fout gedaan hebben.”

Dour afgelast

Grote festivals mogen vanaf 13 augustus, en dus heeft Dour Festival alvast beslist de editie van dit jaar af te gelasten. “We beloven plechtig dat deze nieuwe harde klap ons verlangen om samen te komen niet zal stoppen. De editie 2022 op 13, 14, 15, 16 en 17 juli wordt het jaar van ons weerzien”, schrijft de organisatie in een persbericht.

Dit jaar zal er opnieuw geen Dour Festival zijn.

Smeekbede

Na het vorige Overlegcomité sprak Sound Of Silence nog van een “uppercut” door het gebrek aan perspectief voor de sector. Dat is nu anders. “Bijna anderhalf jaar al smeken we met #Soundofsilence om vooruitzicht, om een weg uit deze crisis. Vandaag heeft onze smeekbede eindelijk een antwoord gekregen en kunnen we ook effectief vooruit beginnen te kijken. Naar de welgekomen versoepelingen en mogelijkheden die er de volgende maanden aankomen.”

Sound Of Silence beseft wel dat er “ons en de maatschappij” nog uitdagingen te wachten staan. “Leef de maatregelen nog even na”, luidt de oproep van het initiatief. “Nog heel even. Dan kunnen wij opnieuw onze passie uitoefenen en kunnen we jullie events aanbieden waar beleving en samenzijn centraal staan.”

LEES OOK. Experts waarschuwen voor te snelle versoepelingen in brief aan Overlegcomité

Want de evenementensector moet “nog enkele woelige watertjes doorzwemmen”, benadrukt Sound Of Silence. “Zoals de beschikbare liquiditeiten, het vinden van geschikt personeel, leningen verkrijgen bij de banken, een uitstel van btw bij onze heropstart, enzovoort. Als we niemand willen achterlaten, moet onze sector extra gestimuleerd worden.”

Relance

Ook bij ondernemersorganisatie Unizo zijn ze tevreden met de beslissingen. “De relance kan nu echt van start gaan”, reageert topman Danny Van Assche. “Onze ondernemers kunnen zich opnieuw voorbereiden, plannen maken...”, aldus de Unizo-topman. “Ook op langere termijn, nu ze duidelijk weten dat vanaf 1 september opnieuw alles mogelijk wordt.”

Hetzelfde geluid klinkt bij het VBO. “De nieuwe voorgestelde tijdslijn biedt perspectief voor de getroffen sectoren”, zegt Pieter Timmermans, CEO van het VBO, in een persbericht. “De terugkeermomenten voor telewerkers zijn een bijzonder goede zaak om de huidige sfeer van telewerkmoeheid te counteren. Maar we moeten goed beseffen dat deze versoepelingen slechts effectief gerealiseerd kunnen worden wanneer de vaccinatietrein volop blijft verder rijden én we met zijn allen respect voor de hygiëne- en voorzorgsmaatregelen blijven opbrengen.”