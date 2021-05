Even wegdromen met de iPad-kunst van David Hockney

David Hockney hier met zijn bekendste schilderij: Portrait of an artist (pool with two figures).

De Britse kunstenaar David Hockney (83), een bekende vertegenwoordiger van de popart, was tijdens de coronacrisis druk in de weer met zijn … digitale kwasten. Hij heeft zijn vrije tijd aan de schilderkunst gewijd, maar dan op het lege canvas op zijn iPad. Dat resulteert in een serie lentebeelden, die doen dromen van een zonnige vakantie op het platteland.

Tussen begin maart 2020 en het begin van vorige zomer maakte Hockney meer dan honderd nieuwe werken op zijn iPad. Die zijn een ode aan de natuur, de ontluikende lente op precies te zijn, in en rond de oude Franse boerderij in Normandië waar hij nu woont. Van zonsopgangen en -ondergangen, fruitbomen in bloei, schaduwachtig maanlicht, kabbelend water onder regendruppels: alle elementen komen aan bod in de frisse reeks.

Hockney maakte de schilderijen met een voor hem gecreëerde versie van de Brushes-app. De werken zijn intussen geprint en worden gebundeld in een tentoonstelling The arrival of spring, Normandy, 2020. Deze is tussen 23 mei en 26 september te bezichtigen in The Royal Academy in Londen. Hieronder kun je alvast een glimp van de verrukkelijke schilderijen opvangen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen