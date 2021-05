Een picknick vol lokale producten tijdens de Week van de Korte Keten

Van zaterdag 15 tot en met zondag 23 mei is het de Week van de Korte Keten en stad Beringen brengt dit initiatief onder de aandacht. “In de twee weekends maken ‘Ontbijtmandjes’ en ‘Het Aerts Paradijs’ 100 picknickzakken klaar”, vertelt schepen van Milieu Tijs Lemmens. “De keuze voor de korte keten verduurzaamt je boodschappenlijstje met het eten uit de buurt. Dat betekent minder vervoer en verpakking; twee zaken die je ecologische voetafdruk verkleinen.”De picknickzakken zijn gerecycleerde vlaggen van de stad. “Die hingen vroeger aan de sporthallen, het stedelijk administratief centrum of een andere locatie in Beringen. Daarvan heeft maatwerkbedrijf De Posthoorn hippe totebags gestikt. Een mooi voorbeeld van upcycling.” Maar wat zit in de zakken? Onder meer een mix van kraakvers brood, een lekkere smeersalade, kaas, charcuterie en huisgemaakt vleesbrood, pannenkoeken en briochebroodjes voor de kinderen. Daarbij drink je appelsap of één van de bieren van Het Aerts Paradijs.Een picknickzak voor volwassenen kost 25 euro per persoon en per kind 10 euro. Zowel bij Ontbijtmandjes als Het Aerts Paradijs kan je de picknickzak bestellen: online, via hello@ontbijtmandjes.be of 0475 88 04 77 en via info@hetaertsparadijs.be of 0498 79 39 24. Afhalen kan bij Ontbijtmandjes in Paal, Kioskplein 12 of bij Het Aerts Paradijs in Koersel.