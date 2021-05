Sobere herdenking van het begin van de Tweede Wereldoorlog in Vroenhoven

“Wat de omstandigheden ook zijn, we mogen nooit voorbijgaan aan hetgeen 81 jaar geleden gebeurd is in onze dorpen, met name hier in Vroenhoven” volgens burgemeester Mark Vos (CD&V). ”Hier begon voor België immers de Tweede Wereldoorlog toen het Duitse leger de grensbewaking uitschakelde en ons land binnenviel met heel wat militaire en burgerlijke slachtoffers tot gevolg. Hun namen werden hier onder de Albertkanaalbrug in een sober maar blijvend monument gegraveerd. Ook in de aanpalende dorpen Veldwezelt, Kanne en het fort van Eben-Emael vielen tal van slachtoffers. Ook die gedenken we vandaag.”

Een speciale hulde werd gebracht aan de zeven vliegeniers die in Vroenhoven het leven lieten op 11 mei 1940 in een gevecht met het Duitse leger. Aan hun gedenkzuil werden bloemen neergelegd door burgemeester Vos, Jeroen Poesen basiscommandant van Kleine Brogel en Gerard Van Caelenberghe, gewezen hoofd van de luchtmacht en chef defensie. Net daarvoor vlogen tot tweemaal toe vier gevechtsvliegtuigen van de Belgische luchtmacht in formatie laag over: een indrukwekkend hoogtepunt van een bescheiden herdenking.